Доналд Тръмп съобщи, че наистина е добре и ще напусне болницата в 18:30 ч. тази вечер ( 01:30 във вторник българско време). Това обяви самият той в личния си профил в Twitter.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!