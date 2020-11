Платно, нарисувано от покойния британски премиер Уинстън Чърчил, изобразяващо любимото му уиски, ще бъде изложено на търг от аукционна къща ”Сотбис”, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

В натюрморта фигурират бутилка Johnnie Walker Black Label, шише бренди, кана и две чаши. По този начин британския държавник е изразил привързаността си към любимия бранд, който той не пропускал да консумира още след ставането си, примесен с газирана вода.

Наддаванията ще бъдат приемани онлайн от вторник с предварителна оценка 250 хиляди британски лири.

