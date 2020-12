„Лудогорец” отстъпи на „Антверпен” с 1:3 при визитата си в Белгия. Почетното попадение за разградчани бе дело на новото попълнение Кирил Десподов в началото на втората част. Това бе дебютен гол за нападателя с фланелката на българския шампион, пише Gong.bg .

⚽ Today at 19:55 🕖 Royal Antwerp vs Ludogorets in Europa League - Group stage #Antwerp #Ludogorets #UEL pic.twitter.com/qTB9il6uxl