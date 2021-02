Някои канали във Венеция пресъхнаха заради необичайно ниските води няколко месеца, след като градът в лагуната беше наводнен, съобщи в. "Индипендънт".

