Рекорден брой нови случаи на коронавирус от началото на пандемията у нас - 4 851. Те са установени след направени 19 869 теста. Това означава, че процентът на положителните проби е 24.41, сочат данните на Единния информационен портал.

От регистрирането на първия случай у нас преди малко повече от година са установени общо 312 741 заразени лица. От тях 60 832 са активните случаи.

През последното денонощие са починали 119 души, с което общият им брой достигна 12 307.

COVID-19: Обмислят реорганизация в болниците (ВИДЕО)

На болнично лечение са 8 927 души, от които 720 са в интензивни отделения. За последното денонощие са излекувани 2 571 души, с което общият им брой достигна 239 602.

През последните 24 часа са поставени 12 436 дози от ваксините срещу коронавирус, а общо от началото на ваксинационната кампания - 388 805.

Разпределението по области на новите случаи, както следва: Благоевград – 171; Бургас – 496; Варна – 369; Велико Търново – 93; Видин – 21; Враца – 173; Габрово – 54; Добрич – 74; Кърджали – 57; Кюстендил – 78; Ловеч – 57; Монтана – 49; Пазарджик – 77; Перник – 105; Плевен – 160; Пловдив – 358; Разград – 14; Русе – 148; Силистра – 73; Сливен – 100; Смолян – 92; София област – 219; София (град) – 1352; Стара Загора – 136; Търговище – 22; Хасково – 130; Шумен – 101; Ямбол – 72.

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