Стотици фенове на "Манчестър Юнайтед" нахлуха на "Олд Трафорд" в израз на протест срещу собствениците на клуба.

Привържениците са преодолели охраната и се разходиха по терена с плакати против семейство Глейзър и димки малко преди дербито с "Ливърпул".

Няколко превърженици тръгнаха дори към съблекалните. От клуба съобщиха, че те не са успели да влязат вътре. Според някои информации феновете ще опитат да попречат на двата отбора да излязат на терена.

"Атлетик" съобщава, че предстои инспекция на терена. Някои от телевизионните камери са счупени и провеждането на срещата е под въпрос.

По-късно бе взето решение, че дербито няма да се играе днес.