Голяма част от жилищен блок рухна в грузинския град Батуми, съобщават местни медии. Засега няма информация за жертви, нито за причините за срутването.

Руската агенция РИА Новости съобщи, че най-малко трима души са били спасени, включително едно дете. На видеокадри от мястото на инцидента се виждат няколко коли, затрупани под отломки от сградата.

И двете телевизии показаха видеокадри със сградата, която е с най-малко пет етажа и средната й част е напълно срутена, а спасители оглеждат отломките и използват стълба за евакуиране на съседните апартаменти.

