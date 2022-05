Полицията в арменската столица Ереван задържа 250 души, които бяха блокирали улици в протест срещу премиера Никол Пашинян, предаде ДПА. Протести, искащи оставката на Пашинян отново се разпалиха в Армения миналия месец, след като той се изказа пред парламента за нуждата от подписване на мирно споразумение с Азербайджан, посочва Асошиейтед прес.

in Armenia racist oppositions protest against normalization and peace with Turkiye and Azerbaijan.



and I stand with the armenian police.👍🏼 pic.twitter.com/wiQr4TvtUZ — Fz Hasansoy (@fzhasansoy) May 2, 2022

Армения и Азербайджан от десетилетия водят конфликт за сепаратисткия регион Нагорни Карабах, който е част от Азербайджан, но беше под контрола на Армения от началото на 90-те години на миналия век.

Police in #Armenia’s capital detain 125 anti-government demonstrators that were blocking streets to protest against Prime Minister Nikol Pashinyan.https://t.co/qCJOyWPEQZ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 2, 2022

В продължила шест седмици война през есента на 2020 г. Азербайджан успя да си възвърне контрола над голяма част от региона, след което подписа договорено от Русия примирие с Армения. Пашинян беше подложен на критики у дома, тъй като се съгласи на сделката.

Outrageous police brutality in #Armenia today is a special strategy to ensure more people aren’t joining the protests in the streets. It doesn’t seem to be working. Yerevan today. #yerevancity #yerevan #artsakhstrong pic.twitter.com/xDH6oUK2ux — Anna Astvatsaturian Turcotte (@AnnaATurcotte) May 2, 2022

След като Армения и Азербайджан тази година се приближиха към постигане на съгласие за официално мирно споразумение, сили от опозицията в Армения отново започнаха да организират протести срещу Пашинян.

The anti-government protest in #Armenia is gaining momentum day-after-day. pic.twitter.com/xSFvV58u0B — Yeghia Tashjian #FreeArmenianPOWs 🇱🇧🇦🇲 (@yeghig) May 2, 2022

Митинги в столицата Ереван се провеждат почти ежедневно от 17 април. В неделя протестиращи в центъра на Ереван издигнаха палатки за постоянен протест и заявиха, че няма да си тръгнат докато Пашинян и екипът му не си подадат оставките.

In all my years following protests in Armenia, I can’t remember ever seeing a police officer beat a protestor the way this one is pummeling this man being carried away. Where are my democracy junkies? When will you crawl out of your nests? https://t.co/nGRNjd1Hx9 — William Bairamian (@Bairamian) May 2, 2022

Някои от протестиращите са били задържани с употребата на сила и журналисти, отразяващи събитието, съобщиха, че са били блъскани от полицията. Говорител от полицията е заявил пред агенция "Интерфакс", че протестиращите са били задържани по обвинения в отказ да се подчинят на полицейски заповеди.