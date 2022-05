Еврокомисарят по разширяването и политиката на добросъседство Оливер Вархели очаква до три седмици България да се съгласи за стартиране на преговорния процес със Скопие, предаде БГНЕС. Вархели разговаря с президента Румен Радев, премиера Кирил Петков и външният министър Теодора Генчовска.

Intensive meeting w/ Foreign Minister ⁦⁦@TGenchovskaMFA⁩ today in Sofia. We discussed the direct consequences of the war in Ukraine on the #WesternBalkans and beyond.

We work on a mutually accepted solution so we can start the 1st IGC with 🇲🇰 & 🇦🇱 in June. pic.twitter.com/UvPja9JcBz — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 19, 2022

Вархели написа в Туитър: „Интензивна среща с министър Т. Генчовска днес в София. Обсъдихме преките последици от войната в Украйна за #ЗападнитеБалкани и извън тях. Работим по взаимноприемливо решение, за да можем да започнем 1-вата среща за старт на преговорите с РСМ и Албания /МПК/ през юни", написа той.

Appreciate the open dialogue w/ ⁦⁦@PresidentOfBg⁩ Radev. For 🇪🇺 the importance of having a stable & prosperous neighbouring #WesternBalkans can’t be overestimated. In this context, having 1st IGC w/ 🇲🇰& 🇦🇱 would be a major contribution. We need to work for it together. pic.twitter.com/DLtUQoH6O4 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 19, 2022

„Оценявам отворения диалог с българския президент Румен Радев. Значението на това да имаме стабилни и проспериращи съседни Западни Балкани не може да бъде надценено. В този контекст провеждането на 1-ва МПК с Македония и Албания би било сериозен принос. Трябва да работим за това заедно", пише Вархели.

After three weeks, I am back in Sofia to find common ground and support in #Bulgaria to start the negotiation process with #NorthMacedonia in June. First meeting with Prime Minister ⁦@KirilPetkov⁩ . pic.twitter.com/FkIKE0yeS4 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) May 19, 2022

„След три седмици се връщам в София, за да намеря обща основа и подкрепа в България, за да започнем преговорния процес със РСевернаМакедония през юни. Първа среща с министър-председателя Кирил Петков”, пише още еврокомисарят по разширяването и политиката на добросъседство .