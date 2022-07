Служител в американска верига за бързо хранене се превърна в истинска сензация в социалните мрежи. Причината - 54-годишният Кевин Форд от Лас Вегас е работил 27 години за компанията... без да си вземе почивен ден.

Той започнал работа в ресторант на веригата, разположен на Международното летище "Маккаран", през 1995 година. По повод 27-ата годишнина на компанията мениджърите му го наградили за добрата работа с кошница с подаръци, сред които билет за кино, шоколади и керамична чаша. Видеото, на което Кевин приема подаръка с благодарност и усмивка, се превърна в сензация в интернет.

Very well deserved. Am sure many others have asked this question. BK are you proud of yourself for the pettiness to a loyal employee? Burger King employee who didn't miss a day for 27 years gets $300K in donations after receiving paltry gifts https://t.co/a5N5IEFEOk via @nypost