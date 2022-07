Върховният представител на Европейския съюз за външната политика Жозеп Борел и държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен подкрепят започването на преговори за присъединяване на Северна Македония с ЕС. В съвместно заявление двамата приветстват „компромисното предложение“, което отчита интересите и тревогите и на Северна Македония и България.

Борел и Блинкен твърдят, че в този критичен момент от европейската история, белязан от неоправданата руска агресия срещу Украйна, напредъкът по пътя на Албания и Северна Македония към ЕС е от ключово значение за укрепване на сплотеността и устойчивостта на целия европейски континент.

„Приветстваме компромисното предложение, което отчита интересите и тревогите както на Северна Македония, така и на България, основано на взаимно уважение, доверие и разбирателство. Суверенното решение на парламента на Северна Македония ще бъде важно, за да продължим напред“, написа в профила си в Туитър Борел.

