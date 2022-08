Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ се е срещнал с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Закритата за журналисти среща се провела в президентския дворец в столицата Анкара, пише БНР.

На срещата е присъствал и министърът на външните работи Мевлют Чавушоглу, съобщи пресслужбата на Ердоган.

Turkish President Erdogan receives Chairman of the Movement for Rights and Freedoms of Bulgaria Mustafa Karadayi at the Presidential Complex in Ankara pic.twitter.com/aOpOi80T5q