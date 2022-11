Десетото юбилейно издание на eMAG Black Friday в България ще се проведе на 18 ноември, като за него са подготвени над 2 милиона продукта на склад в най-разнообразни категории, предлагани от eMAG и Marketplace търговците на платформата. За още по-добро потребителско изживяване, усъвършенстваният с иновации логистичен център на компанията близо до Букурещ – в Джойта, Румъния – е готов да поеме доставки за българския eMAG Black Friday.

През последната година електронната търговия продължава да регистрира устойчив ръст, като клиентите разнообразяват пазарската си количка с продукти от нови категории, все по-често предпочитат картови плащания и правят повече поръчки през мобилните си устройства. Това се очаква да са и водещите тенденции за Black Friday 2022.

Клиентите се включват в кампанията, за да намерят подходящата оферта за продуктите, от които се нуждаят, като тази година 72,7% от българите, живеещи в градски райони, са споделили намерение да купят нещо в рамките на Black Friday, според проучване, проведено през м. октомври от Kantar*. Сред най-желаните категории са дрехи и обувки, козметика, малки домакински електроуреди, играчки и продукти за деца, спортни стоки, както и мобилни телефони, стоките за дома и телевизори. Заедно с това, 96,1% от българите, живеещи в градски райони, са чували за Black Friday, а повече от един от четирима (26,7%) от запитаните, заявилите интерес да пазаруват по време на кампанията, възнамеряват да отделят над 500 лв. за това.

„Традиционно, eMAG Black Friday е добър момент за покупки, тъй като клиентите имат възможност да намерят добри оферти за продукти, от които се нуждаят, както и за такива, които им харесват или за коледни подаръци. За десетото юбилейно издание на кампанията в страната се подготвяме още от лятото, като зад един-единствен ден, в който е eMAG Black Friday – 18 ноември – стоят сериозни инвестиции, много работа, експертен и отдаден екип и опитът ни като един от водещите онлайн ритейлъри за региона. Вярваме, че ще оправдаем доверието на дългогодишните ни клиенти и ще привлечем нови с първокласно потребителско изживяване“, каза Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Подготовката за събитието

Както всяка година, Black Friday е внимателно планиран и eMAG са обезпечили стоковата наличност за офертите. За максимална оптимизация на процесите допринася и направената на групово ниво инвестиция от 43 милиона евро в „склада на бъдещето” – близо до Букурещ, в Джойта, Румъния, – който е оборудван с най-съвременни технологии. Логистичният център е готов да поеме доставки за българския eMAG Black Friday, които ще бъдат обработени с помощта на смарт рафтове, 432 робота тип совалка и робот за сортиране с капацитет на обработка 500 продуктови единици/час, което увеличава над 4 пъти капацитета. Кампанията се обезпечава от дружеството-майка и с 4,3 милиона евро допълнителни инвестиции в технологии – сървъри, хостинг, облачни услуги и услуги за разработка.

Гъвкави решения за доставка и плащане

Потребителите ще могат да изберат доставка до едно от над 3000 места за получаване в цялата страна (куриерски офиси, клоновете на Български пощи, автоматизираните денонощни станции easybox), да вземат поръчките си от един от трите шоурума на компанията у нас или те да бъдат доставени с куриер до избран адрес.

За да могат да закупят желаните продукти, без напрежение за личния бюджет, клиентите на eMAG ще имат на разположение и гъвкави опции за плащане: те могат да изберат да плащат с кредитна карта или да се възползват от безлихвени вноски с онлайн одобрение. Възможно е и използването на специалната кобрандирана карта, с която потребителите могат да пазаруват онлайн с разсрочено плащане и 0% лихва. Когато използват картата, клиентите трупат и бонус точки.

Оферти за над 2 милиона продукта

На eMAG Black Friday клиентите ще могат да избират от широка гама от продукти, а количествата са както следва:

- 80 000 смартфона и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети)

- 70 000 телевизора, HI-Fi аудио и фото

- 110 000 малки домакински уреда

- 50 000 големи домакински уреда

- 150 000 лаптопа и ИТ продукти

- 125 000 продукта за лична грижа и парфюми

- 110 000 автомобилни гуми и артикули за автомобили

- 375 000 продукта за дома и градината, направи си сам/инструменти

- 350 000 играчки и продукти за деца

- 400 000 модни артикула

- 200 000 спортни стоки

- 15 тона кафе

Необичайни оферти

Както обикновено, по време на eMAG Black Friday ще има голямо разнообразие от необичайни оферти, които се предлагат ексклузивно за кампанията от търговци на Marketplace платформата. Сред тях са:

- Напълно и частично организирани посещения на спортни събития като мачове от Английската висша лига (Barclays Premier League), Серия А в Италия, Ла Лига в Испания и Формула 1

- Избор от над 13 автомобила, всички налични на склад. Най-голямата отстъпка по време на eMAG Black Friday за единичен автомобил е 11 000 лв.

- Екзотични туристически пакети до Френските Алпи, остров Мавриций и Занзибар

- Над 100 оферти за разкрасителни процедури с до 50% отстъпка

- Монети, кюлчета от благородни метали и бижута с до 28% отстъпка

- Различни курсове за личностно развитие с до 50% отстъпка

- Наем на автомобили, кемпери, лодки с до 67% отстъпка

- Предложения за различни работилници, уроци по фотография, рисуване, готварство и приготвяне на коктейли

- Ваучери с атрактивни отстъпки за различни услуги, включително вечери за дегустации и приключения, повдигащи адреналина

- Ваучери за гориво

- Първокласни алкохолни и гурме продукти – включително уиски Macallan 700 мл в специална дървена кутия, Chateau d`Esclans Whispering Angel Rose 6, с отстъпка от 13%.

Ето и първите продукти от офертата на eMAG за Black Friday**:

- Лаптоп Gaming Victus by HP 15-fb0029nq, AMD Ryzen™ 5 5600H, 15,6", Full HD, RAM 8GB, 256GB SSD, NVIDIA® GeForce® GTX™ 1650 4GB, FreeDOS, Mica Silver

75 броя на специална Black Friday оферта

- Смартфон Apple iPhone 11, 128 GB, Black

300 броя на специална Black Friday оферта

- Телевизор Samsung 43TU7092, 43" (108 см), Smart, 4K Ultra HD, LED, клас G

300 броя на специална Black Friday оферта

- Тиган Amercook Brittany, съвместим с всички източници на топлина, индукция, 26 см

1500 броя на специална Black Friday оферта

- Интерактивна играчка за бебета Mappy Toys

1500 броя на специална Black Friday оферта

- Душ гел Bioderma Atoderm, 1000 мл

1000 броя на специална Black Friday оферта

- Капсули за пране Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2x50 бр., 100 изпирания

2000 броя на специална Black Friday оферта

- Пералня Samsung WW70TA046AE/LE, 7 кг, 1400 об/мин, клас B, мотор Digital Inverter, Eco Bubble, Bubble Soak, Steam, Smart Check, бяла

200 броя на специална Black Friday оферта

- Прахосмукачка без торба Rowenta Compact Power 3A RO3731, 1,5 л, 750 W, филтър с висока ефективност, 8,8 м, черна/синя

500 броя на специална Black Friday оферта

- Електрическа четка за коса Rowenta Brush Activ' Premium Care CF9540, 1000W, 2 степени, 2 скорости, йонизиране, 2 четки, Cashmere Keratin

200 броя на специална Black Friday оферта

Клиентите могат да следят предварително разкритите продукти на специалната подготвителна страница за eMAG Black Friday тук.

*Проучването е поръчано от eMAG и проведено по телефона между 20 и 31 октомври 2022 г. сред национално представителна градска извадка от 1008 респонденти на възраст между 18 и 55 години.

**При отваряне на линковете към Black Friday продуктите, изброени в този материал, ще се виждат актуалните им цени за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални, започвайки на 18.11.2022 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на наличните количества.

За eMAG:

Основана през 2001 г. в Румъния, eMAG е водеща платформа за онлайн търговия на дребно с дъщерни дружества в България и Унгария. В продължение на над 20 години компанията постоянно инвестира в услуги, базирани на технологии, които помагат на клиентите да спестят време и пари.