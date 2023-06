Олимпийският състезател по ски скокове Патрик Гасиенка загина при катастрофа с мотоциклет, съобщава CNN. Инцидентът с 24-годишния състезател е станал в понеделник.

Гасиенка, който е роден в Илинойс, представи САЩ на първите си Зимни олимпийски игри през 2022 г. в Пекин.

Той прави своя дебют в Международната федерация по ски през 2015 г. Състезава се за американския отбор на Световните първенства по ски за юноши през 2016 и 2017 г., както и на Световното първенство по ски в Зеефелд през 2019 г.

USA Nordic and the Ski Jumping community are saddened to hear about the passing of Patrick Gasienica.



A 2022 Beijing Winter Olympian, Patrick was an incredible competitor, teammate and friend. He will be dearly missed.



Rest in peace, Patrick❤️ #SkiJumpingFamily #TeamUSA pic.twitter.com/wEbLIfbCWc