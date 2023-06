Звездата от хитовата лента „Коса“ Трийт Уилямс загина при катастрофа с мотоциклет във Върмонт, съобщи агентът му Бари Макферсън, цитиран от „Сън“ и БГНЕС. 71-годишният актьор се ударил с мотоциклета си в лек автомобил, препречил пътя му при маневра.

"Просто съм съсипан. Той беше най-милият човек, актьорът на актьорите. Режисьорите го обичаха. Той бе „сърцето на Холивуд” от 70-те години на миналия век", каза още Макферсън.

Снимка: Getty Images

Уилямс е трябвало да бъде транспортиран до болница със самолет след катастрофата, станала в понеделник около 17:00 ч. местно време.

Длъжностните лица във Върмонт смятат, че водачът на участвалия в катастрофата автомобил не е видял мотоциклета. Щатската полиция заяви, че той е получил леки наранявания, а смъртта на Уилямс е обявена в болницата.

Снимка: Getty Images

"Уилямс не е успял да избегне сблъсъка и е изхвърчал от мотоциклета си. Получил е критични наранявания и е транспортиран със самолет до Медицинския център в Олбани, Ню Йорк, където е обявен за мъртъв", съобщават от полицията.

Снимка: Getty Images

Филмовата кариера на Уилямс започва в средата на 70-те години на миналия век, когато дебютира в "Смъртоносен противник". През 1979 г. получава ролята на Джордж Бъргър в "Коса" на Милош Форман по хитовия бродуейски мюзикъл. За това свое превъплъщение получава първата си номинация за "Златен глобус".

Уилямс участва и в няколко филма на Стивън Спилбърг, между които "1941“. По-късно се присъединява към актьорския състав на сериала „Everwood“ по The WB в ролята на д-р Андрю "Анди" Браун. Остава в сериала през всичките четири сезона и печели номинация за наградата SAG.

Сред останалите му роли в сериали са тези в "Синя кръв", "Нощна смяна" и "Бреговете на Чесапийк ".

RIP Treat Williams, here playing the Detective based on whistleblowing NYPD Detective Bob Leuci in the screen adaptation of former Deputy Commissioner Robert Daley’s book ‘Prince of The City’ https://t.co/VkpjYvswtd