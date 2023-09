Ръководителят на ЕС Шарл Мишел призова Азербайджан да прекрати военните си действия в спорния регион Нагорни Карабах.

Devastating news coming from former Nagorno-Karabakh oblast today.



Military actions of Azerbaijan must be immediately halted to allow for a genuine dialogue between Baku and Karabakh Armenians.