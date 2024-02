Най-малко 100 полета са отменени на летищата „Нарита” и „Ханеда” в японската столица Токио заради снеговалеж. Информацията е на ТАСС, които се позоват на данните на авиокомпаниите за промените от метеорологичните условия.

Japanese airlines will cancel flights on Mon on some routes following heavy snow forecast. For domestic flights to and from Haneda Airport in Tokyo, #Japan Airlines and All Nippon Airways will cancel 76 flights on Mon afternoon.#Travel #WritingCommunity https://t.co/EfczA3eyK7 pic.twitter.com/nUhUQmuKcd