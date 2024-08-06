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Той отвел момичето от дома ѝ със сила
Заловиха 21-годишен мъж, отвлякъл 19-годишно момиче в Габрово, пише dariknews.bg. Сигнал е подаден на 4 август.
Младият мъж е извел момичето от дома ѝ със сила, след което я качил в автомобил и потеглил в неизвестна посока.
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Извършителят е задържан час по-късно. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.
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Източник: dariknews.bg