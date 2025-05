Красива, но несиметрична спирална галактика, засне космическия телескоп „Хъбъл“ на NASA/ESA. Тя е наречена Arp 184 или NGC 1961 и се намира на около 190 милиона светлинни години от Земята в съзвездието Жираф (Camelopardalis).

Името Arp 184 идва от Атласа на необичайните галактики, съставен от астронома Халтън Арп през 1966 г. Атласът съдържа 338 галактики с необичайни форми, които обикновено не са нито напълно елиптични, нито напълно спирални. Много от тях са в процес на взаимодействие с други галактики, докато други са джуджета без ясно изразена структура.

Arp 184 си е спечелила мястото в каталога благодарение на единствения си широк и осеян със звезди спировиден ръкав, който изглежда така, сякаш се простира към нас. Отдалечената ѝ страна има само няколко нишки газ и звезди, но ѝ липсва също толкова внушителен ръкав.

Not all galaxies play by the rules. Just take a look at Arp 184, a lopsided spiral galaxy with a sprawling, uneven arm that earned it a place in the Atlas of Peculiar Galaxies.



Explore more: https://t.co/f7Xxo3BFdL



📸: @NASA's Hubble Space Telescope pic.twitter.com/iAQEL1vZcB