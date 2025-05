Да бъдеш добър работодател вече не е просто предимство – това е стратегическа необходимост. В партньорство с Филип Морис България надникваме отвъд титлите и признанията, за да разберем как се изгражда работодателска марка, която вдъхновява и ангажира.

Като част от водещата международна компания Филип Морис Интернешънъл (PMI), Филип Морис България умело адаптира и прилага глобалните стандарти към местната реалност, доказвайки дългосрочната си отдаденост към своите хора. Неслучайно организацията е носител на отличието Global Top Employer от Top Employers Institute за девета поредна година.

В основата на успеха на Филип Морис стоят три ключови ценности: We Care – Грижа ни е, We Are Better Together – Заедно сме по-добри и We Are Game Changers – Променяме правилата на играта. Тези принципи ръководят всяка стъпка от служителското преживяване от първия ден в компанията до лидерските обучения и системи за признание. Изградени около поведение, приноси и нагласи, те създават осезаема корпоративна култура.

Компанията активно комуникира ценностите както чрез глобалната си мрежа, така и чрез вътрешни събития в България. „Историите, които споделяме, не само вдъхновяват, но и създават чувство за принадлежност“, споделят от екипа.

И нека оставим цифрите да говорят - 97% от служителите споделят, че разбират ценностите на компанията, а 92% вярват в тях.

Чрез регулярни кариерни разговори, ротации между екипи и достъп до разнообразни обучителни програми, служителите във Филип Морис България имат възможност да поемат контрола върху своето професионално развитие. Отговорността обаче е двустранна – компанията създава подходящата среда, но растежът зависи и от личната активност на всеки един. A oткритата обратна връзка е сърцето на този процес. Тя поддържа жив диалога между хората и компанията, и изгражда култура на доверие, уважение и непрекъснато усъвършенстване.

Разглеждаме успешния пример на Филип Морис България не само като част от глобалното признание на Филип Морис Интернешънъл (PMI), но и като самостоятелен пример за организация, която поставя хората в основата на всичко. В следващите ни материали ще продължим да разказваме как работодателската марка на Филип Морис България се превръща в пример за стабилна бизнес трансформация, културна еволюция и устойчива промяна.