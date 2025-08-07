При всяка своя победа “Троян Волей” ще засажда едно дърво, съобщават от ръководството на волейболния клуб. Така спортистите желаят да помогнат в борбата с обезлесяването в страната.

В покана към Община Троян за партньорство в нестандартната кампания “Троян Волей” заявяват, че имат готовност да отбелязват всеки свой успех на терена през сезон 2025/2026 с овощно дърво. По този начин през лятото на 2026 година ръководството на клуба, родители и самите спортисти ще засадят цяла гора в определено от общината място.

“Нашата мисия е да дадем добър пример на следващото поколение”, казват от “Троян Волей”.

След пожарите: Започна мащабно залесяване на изгорелите площи край Панагюрище

През изминалия спортен сезон клубът е реализирал 60 победи. Волейболистите са амбицирани да постигнат поне толкова и в предстоящите месеци.