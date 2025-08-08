Каква е равносметката на политическия сезон коментираха в ефира на "Твоя ден" журналистите от вестник "Сега" Людмил Илиев и от "24 часа" - Едуард Папазян. И двамата смятат, че правителството се е стабилизирало.

"Щом започнаха даже от опозицията да говорят, че има вариант кабинетът да остане за пълния си мандат, значи се е закрепило", обясни Папазян. По думите му управляващите нямат полза да се отказват от управлението.

Задочен спор между кабинета и опозицията заради евентуалната продажба на 4400 държавни имота

Според журналиста, ако има „разклащане”, то ще дойде отвътре. „Докато успяват да поддържат едно стабилно мнозинство от около 130 депутати, плюс-минус няколко, няма да имат проблем с протестните вълнения за еврото”, поясни Папазян.

"Стабилизация в криза. Не вярвам, че политическата криза е преминала. У нас се говореше за нея така, сякаш е само правителствена. Според мен нещата са далеч по-дълбоки и засягат отдръпването на обществото от политическия живот. Ние виждаме това на избори, когато по-малко от 40 процента от избирателите отиват до урните. Виждаме го по доверието, което социолозите дават на политиците при техните анкети. То остава драматично ниско. В същото време, ако гледам нещата от гледна точка на политическите сили, тогава действително поне за управляващите нещата изглеждат добре, защото те постигнаха на практика всичко, което си бяха поставили като цел. Така че нещата за правителството изглеждат добре, а за опозицията - не чак толкова", смята Илиев.

