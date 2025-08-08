Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане на собственици на гори, засегнати от пожари. Бюджетът е в размер на 5 000 000 евро.

Целта на интервенцията е да допринесе за смекчаване и адаптиране към промените в климата и да насърчи устойчивото развитие и ефикасното управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух, чрез поглъщане и складиране на въглерод.

Допустими кандидати са всички едри собственици на гори, в това число физически лица, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини, горски сдружения и техните членове, както и държавни предприятия.

Те ще имат възможност да извършват дейности по създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура. Това включва бариерни прегради, лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици и санитарни ивици.

Освен това ще се предостави възможност за изграждане и подобряване на пътища за движение на противопожарни автомобили. Ще се закупува лабораторно и мониторингово оборудване за лесозащитните станции.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по интервенцията за един кандидат за целия период е в размер на 400 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 100% от стойността на допустимите за подпомагане разходи.

