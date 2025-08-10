Животът в града често прилича на безкраен скок – от среща в среща, от имейл към телефонно обаждане. Но какво става, ако за миг замениш напрежението с истински полет?

Поли и Ина са свикнали да планират живота си според календари и таблици, но когато дойде събота, сменят официалното облекло с гащеризон и се качват в самолет, за да скочат с парашут с лице към свободата.

„Дава ми спокойствие. Забравям за всичките си проблеми, свързани с натовареното ми ежедневие”, споделя Ина Желева.

„Това е нашата медитация. По този начин се отпускаме”, добавя Поли Яндева.

Екипът ни се среща и с баба Мариана. Тя скача с парашут, за да сбъдне мечтата на своя внук – Михаил Стойчев, който загинал миналата година при подобен скок. „Това е негово желание. Той ми беше обещал, че на моя юбилей ще скачаме заедно. И днес съм тук, за да сбъдна неговото желание. Усещането е невероятно, адреналинът от скока е жесток”, казва Мариана.

Музикалният продуцент Руслан Квинта споделя, че е скачал с парашут на различни места, но в България се чувства невероятно.

Екипът на NOVA също се включи във вълнуващото предизвикателство и излезе от зоната си на комфорт.