-
Изкуство в космоса: Подготвят първата по рода си арт галерия на Луната
-
Норвежкият град, в който през зимата няма слънце, но инженерите върнаха светлината
-
„Белите чорапи”: Интернет предизвикателство от Дубай срещу реалността в София
-
"Дотам и обратно": Равногор - да седнеш "на ръба" на Родопите (ВИДЕО)
-
Ретрограден Меркурий в Лъв и как той влияе на живота ни (ВИДЕО)
-
Какво си позволяват и какво не младите европейци на първа среща (ВИДЕО)
Екип на NOVA провери изчезва ли стресът от ежедневието, когато се носиш над облаците
Животът в града често прилича на безкраен скок – от среща в среща, от имейл към телефонно обаждане. Но какво става, ако за миг замениш напрежението с истински полет?
Поли и Ина са свикнали да планират живота си според календари и таблици, но когато дойде събота, сменят официалното облекло с гащеризон и се качват в самолет, за да скочат с парашут с лице към свободата.
Свободна като птица: Говори жената, която танцува в небето и лети в тунели (ВИДЕО)
„Дава ми спокойствие. Забравям за всичките си проблеми, свързани с натовареното ми ежедневие”, споделя Ина Желева.
„Това е нашата медитация. По този начин се отпускаме”, добавя Поли Яндева.
Екипът ни се среща и с баба Мариана. Тя скача с парашут, за да сбъдне мечтата на своя внук – Михаил Стойчев, който загинал миналата година при подобен скок. „Това е негово желание. Той ми беше обещал, че на моя юбилей ще скачаме заедно. И днес съм тук, за да сбъдна неговото желание. Усещането е невероятно, адреналинът от скока е жесток”, казва Мариана.
Скок в историята: Том Круз постави нов рекорд на снимките на „Мисията невъзможна”
Музикалният продуцент Руслан Квинта споделя, че е скачал с парашут на различни места, но в България се чувства невероятно.
Екипът на NOVA също се включи във вълнуващото предизвикателство и излезе от зоната си на комфорт.
Последвайте ни