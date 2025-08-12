Съдът ще разгледа жалба на Красимир Георгиев, обвинен за жестокост и причиняване на смърт на животни, срещу отказано изменение на мярката му „задържане под стража”.

През юни Апелативният съд в София остави окончателно в ареста Красимир Георгиев , като отмени решението на Окръжния съд в Перник, според което трябваше да излезе от ареста срещу парична гаранция от 8000 лв.

Припомняме, че през март Красимир Георгиев и Габриела Сашова бяха арестувани за жестокост и убийство над животни. Според разследването те са създавали садистични сексуални клипове, в които умишлено измъчвали и убивали животни срещу заплащане.

Задържаха мъж и жена, заснемали как измъчват и убиват животни и продавали видеата онлайн

Редактор: Методи Георгиев