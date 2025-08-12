Разедини ли бранша Законът за веригата на доставки на земеделски продукти? Част от него харесват текстовете, но друга ги критикуват. По темата в студиото на „Здравей, България” дебатираха председателят на УС на Съюза па птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и председателят на Българската аграрна камара Цветан Цеков.

Според част от земеделците текстовете противоречали на европейските разпоредби, законът щял да ограничи конкуренцията и многообразието на продукти. За сметка на това имало риск цените да скочат.

Австрия обмисля държавна намеса в ценообразуването на храните

„Новият закон няма да повиши цените на едро, но затруднява производителите, особено по-дребните”, твърди Ивайло Гълъбов.

„Това е първият закон, който регламентира взаимоотношенията между производителите, крайните потребители и посредниците”, категоричен е обаче Цветан Цеков. Според него приемането му би осветли на каква цена се купува продукцията на българските производители и на каква се предлага в търговските вериги. „Така ще се разбере колко години сме били манипулирани”, добави председателят на Българската аграрна камара.

В студиото на "Твоят ден" икономистът Георги Захариев посочи, че България влиза в стандартните пазарни принципи.

"Всеки сезон е различен от гледна точка на предлагане и търсене. Най-вероятно обаче след приетия така наречен мораториум върху цените вследствие приемането на еврото, ще последва предварително поскъпване на някои хранителни стоки - изкуства инфлация. В последните 2 години държавата не извърши превенция на ценовата рамка и баланс на търговията, а през последните седмици се предприеха твърде много действия, което създаде предпоставка за инфлационен натиск. Свободният пазар се саморегулира чрез своите механизми. Държавата трябва да упражнява основната си функция - да следи за спекула - тя обаче е проблем където няма много голямо предлагане", посочи Захариев.

На свой ред икономистът Димитър Събев отбеляза, че без съмнение сезонният фактор е основен. "Цените на храните не могат да бъдат едни и същи целогодишно. Логиката е, че през летните месеци пресните зеленчуци и плодове трябва да са по-евтини, но не става така. Хората очакват инфлация, а пазарът се контролира от търговците. Законът за веригата на доставки на земеделски продукти използва командна мярка и то в сфери, които използват други механизми. Държавата не бива да контролира и определя в икономическата сфера - това е на практика невъзможно. Търговецът със сигурност може да излъже страната", коментира Събев.

