Част от него харесват текстовете, но друга ги критикуват
Разедини ли бранша Законът за веригата на доставки на земеделски продукти? Част от него харесват текстовете, но друга ги критикуват. По темата в студиото на „Здравей, България” дебатираха председателят на УС на Съюза па птицевъдите в България Ивайло Гълъбов и председателят на Българската аграрна камара Цветан Цеков.
Според част от земеделците текстовете противоречали на европейските разпоредби, законът щял да ограничи конкуренцията и многообразието на продукти. За сметка на това имало риск цените да скочат.
Австрия обмисля държавна намеса в ценообразуването на храните
„Новият закон няма да повиши цените на едро, но затруднява производителите, особено по-дребните”, твърди Ивайло Гълъбов.
„Това е първият закон, който регламентира взаимоотношенията между производителите, крайните потребители и посредниците”, категоричен е обаче Цветан Цеков. Според него приемането му би осветли на каква цена се купува продукцията на българските производители и на каква се предлага в търговските вериги. „Така ще се разбере колко години сме били манипулирани”, добави председателят на Българската аграрна камара.
В студиото на "Твоят ден" икономистът Георги Захариев посочи, че България влиза в стандартните пазарни принципи.
"Всеки сезон е различен от гледна точка на предлагане и търсене. Най-вероятно обаче след приетия така наречен мораториум върху цените вследствие приемането на еврото, ще последва предварително поскъпване на някои хранителни стоки - изкуства инфлация. В последните 2 години държавата не извърши превенция на ценовата рамка и баланс на търговията, а през последните седмици се предприеха твърде много действия, което създаде предпоставка за инфлационен натиск. Свободният пазар се саморегулира чрез своите механизми. Държавата трябва да упражнява основната си функция - да следи за спекула - тя обаче е проблем където няма много голямо предлагане", посочи Захариев.
На свой ред икономистът Димитър Събев отбеляза, че без съмнение сезонният фактор е основен. "Цените на храните не могат да бъдат едни и същи целогодишно. Логиката е, че през летните месеци пресните зеленчуци и плодове трябва да са по-евтини, но не става така. Хората очакват инфлация, а пазарът се контролира от търговците. Законът за веригата на доставки на земеделски продукти използва командна мярка и то в сфери, които използват други механизми. Държавата не бива да контролира и определя в икономическата сфера - това е на практика невъзможно. Търговецът със сигурност може да излъже страната", коментира Събев.
Редактор: Калина Петкова
