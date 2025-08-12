Шампионът на Уимбълдън при юношите Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. 16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов (Русия), който има девет спечелени трофея от турнири на ITF. Двубоят продължи 62 минути.

Това беше първи мач Иван Иванов в основната схема на турнири от сериите „Challenger".

Българинът Иван Иванов спечели „Уимбълдън" при юношите

По-рано Александър Василев загуби с 2:6, 3:6 от Зденек Коларж (Чехия), който е достигал до №111 в световната ранглиста, а също така има четири спечелени титли от турнири от сериите „Чалънджър".

В края на тази седмица на Български национален тенис център започва и турнир от категория ATP Challenger 75 с награден фонд 91,250 евро.

Редактор: Емил Йорданов