Снимка: iStock
-
„Български пощи“ започва обучение на служителите за преминаването към еврото
-
Спортни новини (13.08.2025 - лятна късна)
-
Майки-земеделки губят обезщетение за отглеждане на дете заради законови промени
-
Николай Николов: Трябва да възстановим и модернизираме летателната техника за борба с пожарите
-
След акцията в оръжейна фирма: Няма данни за задържани или обвиняеми
-
Увеличение на линията на бедност: Как ще повлияе на социалните плащания и на нуждаещите се
Профилактика и почистване ще забавят движението през следващите дни
АПИ предупреждава шофьорите за временни промени в движението.
Тази вечер ще бъде въведена временна организация при 83-ия километър на АМ „Марица“ в посока Пловдив заради профилактика на тол камерите, съобщиха от Агенцията. В петък и събота движението по АМ „Хемус“ от 25-ия до 29-ия километър към София също ще бъде ограничено заради почистване на канавките.
Променят движението по пътя от Гюешево към Радомир
Дейностите ще се извършват в аварийната лента, където ще бъде разположена необходимата техника. От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни