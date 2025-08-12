Снимка: iStock
Продължава борбата с разгорелия се отново пожар край Сунгурларе
Спортни новини (11.08.2025 - лятна късна)
Проф. Олег Асенов: Еднодневната винетка ще струва около 7-8 лева
Колко опасни са батериите на инвалидни колички
Разполагат 800 войници от Националната гвардия във Вашингтон (ВИДЕО)
Червен код за горещини в 12 департамента на Франция (ВИДЕО)
Мярката ще бъде в сила до 14 август
Променя се организацията на движението от ГКПП "Гюешево" до Радомир през Кюстендил. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура”.
Временни ограничения на движението по пътища в района на Крива Паланка
Мярката ще бъде в сила до 14 август, а причината - полагане на хоризонтална маркировка. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 18 часа и поетапно ще се ограничава движението в едната пътна лента.
От пътната агенция апелират, да се шофира внимателно при спазване на правилата за движение и ограниченията на скоростта.Редактор: Методи Георгиев
