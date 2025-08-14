Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Профилактика и почистване ще забавят движението през следващите дни
АПИ предупреждава шофьорите за временни промени в движението по магистралите „Хемус“ и „Марица“.
Тази вечер ще бъде въведена временна организация при 83-тия километър на „Марица“ в посока Пловдив заради профилактика на тол камерите, съобщиха от Агенцията. В петък и събота пък движението по „Хемус“ от 25-ия до 29-ия километър към София също ще бъде ограничено заради почистване на канавките.
Променят движението по пътя от Гюешево към Радомир
Дейностите ще се извършват в аварийната лента, където ще бъде разположена необходимата техника. От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация.Редактор: Румен Лозанов
