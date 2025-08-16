Започва възстановяването на жп линията край симеоновградското село Пясъчево, където в петък сутринта дерайлираха цистерни с дизелово гориво, които впоследствие се запалиха.

Липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена. След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.

На мястото на инцидента работи тежка техника, а с кран се вдига останалото от вагоните. Разследването трябва да посочи какви са причините са катастрофата, след като бъдат разчетени и записващите устройство в двата локомотива.

При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня.

„И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.

Въпреки това, опасност от ново възпламеняване към момента няма, уверяват властите.

Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол. Тепърва обаче предстои работа по оценяване на екощетите, след като тонове гориво се изляха в земята.

„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“, уточни Здравкова.

Новини от разследването се очакват най-рано следващата седмица. Според машинистите скоростта от 60 км в час е била спазена, но релсите не са били в добро състояние.

Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.

Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан. Въпреки че горене няма вече повече от 24 часа, на място остават дежурни екипи на пожарната.

