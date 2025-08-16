Снимка: Георги Манев, NOVA
-
Младежът, помел с АТВ пешеходци в „Слънчев бряг”: Не исках да нараня никого
-
Евакуация в Българово заради голям пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Загиналият в тежката катастрофа в София е сирийски лекар. Трима продължават да се борят за живота си
-
26 загинали, десетки ранени и десетилетия болка: Катастрофата, за която не се говореше
-
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг"
-
Шофьор с книжка от 2 седмици, 6 фиша и 150 км/ч – една смърт и много въпроси
Според машинистите участъкът не е добре поддържан
Започва възстановяването на жп линията край симеоновградското село Пясъчево, където в петък сутринта дерайлираха цистерни с дизелово гориво, които впоследствие се запалиха.
Липсва над 100 метра от железопътната линия, която е напълно унищожена. След цяла нощ работа, повечето цистерни са изтеглени, а екипите на пожарната продължават да охлаждат металните обвивки на останалите.
На мястото на инцидента работи тежка техника, а с кран се вдига останалото от вагоните. Разследването трябва да посочи какви са причините са катастрофата, след като бъдат разчетени и записващите устройство в двата локомотива.
При инцидента няма пострадали хора, а огнеборци успяха бързо да локализират и потушат огъня.
„И през нощта продължихме да охлаждаме цистерните и да ги охраняваме, докато се източва горивото от тях“, заяви Митко Чакълов, директор на ОД ПБЗН – Хасково. Част от горивото е изтекло покрай релсите, но по-голямата част се е възпламенила и е изгоряла.
Въпреки това, опасност от ново възпламеняване към момента няма, уверяват властите.
Областният управител на Хасково, Стефка Здравкова, обяви в петък частично бедствено положение за района. Няколко населени места останаха временно без ток и вода, но ситуацията вече е под контрол. Тепърва обаче предстои работа по оценяване на екощетите, след като тонове гориво се изляха в земята.
Влак дерайлира между Калофер и Тъжа
„Ситуацията е абсолютно овладяна. По-голямото количество от нафтата е изгоряло, няма опасност за хората“, уточни Здравкова.
Новини от разследването се очакват най-рано следващата седмица. Според машинистите скоростта от 60 км в час е била спазена, но релсите не са били в добро състояние.
Вече се работи по възстановяването на релсовия път. По думите на Емил Симеонов се очаква до вторник железопътната линия и движението на влаковете да бъдат напълно възстановени.
Според машинистите на влака участъкът от жп линията, в който е станал инцидентът, не е добре поддържан. Въпреки че горене няма вече повече от 24 часа, на място остават дежурни екипи на пожарната.
Повече гледайте във видеата.
Последвайте ни