Снимка/Видео: БГНЕС
В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста
Омбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.
В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия.
Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман: Съгласни ли са да станат служебен премиер
Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.
