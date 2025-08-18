Снимка/Видео: БГНЕС
Велислава Делчева предлага поста да заеме Мария Филипова
Омбудсманът на страната Велислава Делчева внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник. Тя предлага поста да заеме Мария Филипова.
В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова. След изслушването пред Комисията по оценяването за заместник-омбудсман Филипова е събрала най-много точки – 15.
Изслушаха кандидатите за зам.-омбудсман: Съгласни ли са да станат служебен премиер
Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.Редактор: Цветина Петкова
