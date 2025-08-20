2 547 лева е средната работна заплата у нас в края на първата половина от 2025 г., сочат данните на НСИ.

През вторите три месеца на годината заплатата ни се е увеличила с 5% в сравнение с първите три. Печелим обаче с 11% повече, отколкото миналата година по това време и с 24% повече, отколкото в средата на 2023-та.

В момента средната заплата в обществения сектор е по-висока от тази в частния с близо 200 лева.

За какво харчим най-много и как да балансираме между цените и заплатата

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” за пореден път е икономическата дейност с най-висока средна заплата - 5 550 лева. По размер на възнаграждението следват заетите във финансите и застрахователната дейност. Най-голямо увеличение тази година пък са получили работещите в образованието и държавното управление. Възнагражденията им сега са с около една пета по-високи, отколкото са били в началото на 2025 г. Подобно увеличение при тях имаше и миналата година.

Най-ниските средни заплати отново са в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 580 лева. Експертите често обясняват това с наличието на сив сектор в този бранш. Следват селското, горското и рибното стопанство.

Минималното възнаграждение у нас за 5 години се увеличи двойно и тази година за пръв път надхвърли 1 000 лева. В момента то е в размер на 1 077 лева, което е с 15% или 144 лв. повече от миналата година. До дни се очаква да стане ясно какъв ще бъде размерът на минималната заплата и през 2026 г., като прогнозите са тя да надхвърли 1 200 лева. Такова възнаграждение за труда си получават между 400 000 и 500 000 българи.

Размерът на това увеличение през последните няколко години ни превърна в един от рекордьорите на Европа по ръст. За последните 10 години България е отбелязала средногодишен скок от 11%. Така попадаме в топ 3 по този показател сред държавите в Европейския съюз. Изпреварват ни само Румъния и Литва с между 1,5 и 2% разлика. Другите ни съседи членове на общността – Гърция, са увеличавали минималната си заплата със средно 4% на година. През последните 10 години най-незначително е било увеличението във Франция – 2%. Пет държави не са предоставили данни за тази статистика.

Въпреки всичко това, утвърдително продължаваме да бъдем последни по размер на минималната заплата. Превърната в европейската валута, нейната стойност в момента се равнява на 551 евро. Първото място убедително остава за Люксембург с минимално възнаграждение от 2 700 евро. Следва Ирландия, която заедно с Нидерландия, Германия и Белгия, затваря топ 5 на държавите с минимална заплата над 2 000 евро. Съседните ни Гърция и Румъния, са съответно на 11-а и 19-а позиция, като минималната заплата в Гърция е почти двойно по-висока от нашата.

Какво можем да си позволим с парите, които изкарваме?

Въпреки че в тази класация също сме последни, разликата между България и не малка част от останалите държави не е чак толкова голяма и макар и доста бавно, я топим. Според данните на Евростат по брутен вътрешен продукт на глава от населението, изразен в стандарти на покупателна способност, Люксембург отново са първи – със 141% по-големи възможности от средностатистическия гражданин на Европейския съюз. И тук следващите са Ирландия със сравнително сходен резултат. Тези две държави се откъсват далеч пред останалите. Това, което можем да си позволим у нас, е с една трета по-малко от това, което средно могат останалите европейци. Позицията непосредствено преди България е за Гърция, с малка разлика като възможности между нас и тях.

За кого отделянето на средства за поне една седмица почивка в годината не е проблем?

Без изненада това отново са гражданите на Люксембург – единствената държава с под 10% от населението, които нямат подобна възможност. За 90% от шведите и нидерландците почивката също не представлява проблем. Най-трудно да си осигурят такава е за румънците – близо 60% от тях не могат да заделят средства. Следват ги гърците с 46%. България е трета - едноседмичната почивка извън дома представлява проблем за 41% от българите.