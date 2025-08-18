За какво харчим най-много и как да балансираме между цени и заплати? Темата в „Твоят ден” по NOVA NEWS коментираха бившият социален министър Христина Христова изпълнителният директор на Съюза на стопанската инициатива Михаил Кръстев.

Българинът вече харчи над 30% от доходите си за храна и безалкохолни напитки, показват последните данни на Националната статистика. 951 лева средно на човек от домакинство са разходите за храна, като те са се увеличи с близо 14% спрямо същия период на миналата година.

Според Христова това не е добра атестация за жизнения стандарт и качеството на живота у нас. „В останалите 2/3 от разходите влизат средствата за сметки, данъци, придвижване и т.н.”, подчерта бившият министър на социалната политика.

„Тенденцията се дължи на патологията в управлението на публичните финанси”, категоричен е Кръстев. По думите на икономиста се въртим в омагьосан кръг. „Когато даваме все повече пари уж да помогнем на хората, те ги харчат за нещата, от които имат нужда. Така цените в магазините растат, защото се увеличава потреблението – така работи пазарният принцип”, обясни изпълнителният директор на Съюза на стопанската инициатива.

Увеличили са се и разходите за алкохол и цигари - с 18,5% и вече са 130 лева. Най-голямо е увеличението в потреблението на зеленчуци, месо, плодове и на кисело мляко. По-малко купуваме сирене и олио. Скок се наблюдава и при средствата, които българите харчат за свободно време и култура - с близо 20 на сто.

