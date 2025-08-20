„Български пощи“ стартират кампания за информиране на хората за начина на обмяна на левове в евро в пощенските станции, съобщиха от пощенската служба. Кампанията ще се проведе съвместно с местните власти, като целта е да се запознае населението с процеса по обмен на левове в евро в пощенските станции.

По време на кампанията гражданите ще могат и да получат отговор на въпросите си по процеса от съответните институции.

Започва обучение на служителите на „Български пощи“ във връзка с приемането на еврото

Първият информационен ден от кампанията ще се проведе в петък, 21-и август в Пенсионерския клуб на село Бели Извор, област Враца. На срещата ще участват ръководителят на Областна пощенска станция - Враца Малинка Михайлова и кметът на с. Бели Извор - Кирил Илиев.

