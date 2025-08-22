Снимка: БГНЕС
-
Задължение или унижение? Трябва ли да се отмени наредбата за 24-часово задържане на шофьори
-
Екшън с каруца, бой и стоп патрони: Как двама младежи откраднаха метал от мястото на влаковата катастрофа в Пясъчево
-
Снимки показват състоянието на коланите за парасейлинг по родното Черноморие
-
Протести след трагедията в "Слънчев бряг", близките на ранените се събраха пред съда в Бургас
-
Трагедията в Несебър: Инструктори по парасейлинг отхвърлят версията за откачване от парашута (ОБЗОР)
-
Пожарът в Сливница е локализиран
Водещата версия е личен мотив
Студентът, който беше задържан като предполагаем извършител на убийството в Първомай, се изправи пред съда в Пловдив. Магистратите трябва да решат дали има достатъчно доказателства срещу него, за да го оставят в ареста.
Снимка: БГНЕС
От данните до момента стана ясно, че 21-годишният мъж е бивш приятел на дъщерята на жертвата. Той влязъл в семейния им дом през нощта, докато съпругът на убитата бил на нощно дежурство в полицията.
Убиецът от Първомай направил частични самопризнания
Снимка: БГНЕС
Предполага се, че мотивът за нападението е изцяло личен.Редактор: Методи Георгиев
Последвайте ни