Студентът, който беше задържан като предполагаем извършител на убийството в Първомай, се изправи пред съда в Пловдив. Магистратите трябва да решат дали има достатъчно доказателства срещу него, за да го оставят в ареста.

Снимка: БГНЕС

От данните до момента стана ясно, че 21-годишният мъж е бивш приятел на дъщерята на жертвата. Той влязъл в семейния им дом през нощта, докато съпругът на убитата бил на нощно дежурство в полицията.

Убиецът от Първомай направил частични самопризнания

Снимка: БГНЕС

Предполага се, че мотивът за нападението е изцяло личен.

