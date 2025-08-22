Заради безводието в Плевен се свиква заседание на Областния щаб за защита от бедствията. То няма да е публично и идва броени дни, след като правителството нареди спешно да се набележат мерки за намиране на изход от кризата.

Вчера, на извънредно заседание на Комисията по екология в парламента, беше приет план с 11 точки и създаване на Национален борд по водите. В него ще влязат 7 министерства и Българската банка за развитие. Поставените задачи предвиждат почистване на коритата на всички източници, бързи сондажи в търсене на нови източници, както и засилени проверки за нерегламентирано присъединяване към водопреносната мрежа. Общините ще получават приоритетно финансиране по Капиталовата програма за ВиК проекти.

Банката за развитие ще отпуска средства за допълнителна ВиК инфраструктура.

Редактор: Методи Георгиев