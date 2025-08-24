Снимка: БТА
Той пожела на украинските граждани да бъдат силни
Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците по случай Деня на независимостта.
"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър в социалната мрежа "Х".
🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong!— Georg Georgiev (@gdgueorguiev) March 1, 2025
We are all by your side. 🇧🇬 🇪🇺
Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта
По-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната.Редактор: Методи Георгиев
