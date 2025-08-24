Министърът на външните работи Георг Георгиев поздрави украинците по случай Деня на независимостта.

"От името на българския народ поздравявам нашите приятели от Украйна с отбелязването на 34-ия Ден на независимостта", написа външният ни министър в социалната мрежа "Х".

🇺🇦 Ukraine, be brave, be strong!

We are all by your side. 🇧🇬 🇪🇺 — Georg Georgiev (@gdgueorguiev) March 1, 2025

Украйна отбелязва националния си празник – Деня на независимостта

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отправи послание към сънародниците си по случай националния празник на страната от площад "Независимост" (Майдан Незалежности), като отбеляза, че всеки символ на това място говори за независимостта на страната.

