Нова интернет измама използва името на NOVA и манипулиран видеоклип с премиера Росен Желязков, за да подведе хората за участие във фалшива финансова програма. От Министерския съвет уточниха, че случаят е докладван на Отдела за киберсигурност в ГДБОП.

По неофициална информация домейнът на появилия се фалшив сайт на NOVA е регистриран в САЩ и по случая вече се работи.

Как можем да се предпазим от подобни онлайн финансови измами? Съвети дава експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

ВНИМАНИЕ: Измама със сайта nova.bg подмамва с високи печалби

„Уж сме на сайта на NOVA, а домейнът е inkorass.ink – нищо общо с NOVA. Този сайт цели да злоупотреби с доверието на хората и да ги въведе във финансова заблуда”, заяви Тулев. За въпросния сайт най-вероятно е използван онлайн преводач.

„Технологията на създаване на такива дийп фейк видеа и сайтове е много проста. Изисква закупуването на домейн, който вероятно струва около 10 долара. Налага се да се направи копиране на source code на уебсайта, което е работа за няколко секунди, да се преработи, да се хостне на някаква платформа някъде по света и да се направи такова дийпфейк видео, което се изработва за около 20 долара”, обясни Тулев.

„Първо премиерът никога няма да тръгне в национален ефир да рекламира някаква платформа за търговия. Трябва да имаме критично мислене. Второ, слушайки звука, забелязваме машинен глас. Много е близък до този на премиера, но има равна интонация, без пикове в говора”, обясни Тулев.

„Приканват се хората да инвестират много малка сума – 25 лева, а се обещава голяма доходност – до 12 000 лева, всеки ден получаване на дивидент и това, че печалбата ще дойде още през първия месец от участието. Много участници, много кандидати, много различни платформи, ще бъдат отсети само чрез изкуствен интелект. Използват се имената на утвърдени брандове. Сайтът представлява тип чаршаф. Където и да кликнем, ни води на страница, където трябва да се регистрираме. Има коментари на потребители, които са доволни, но не можеш да отвориш профилите им”, обясни Тулев.

Повече гледайте във видеото.