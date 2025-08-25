Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Продуктите в нея са запазили цените си спрямо миналата седмица
97 лева струва потребителската кошница. Не се наблюдава изменение спрямо миналата седмица. Това стана ясно по време на редовния брифинг на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.
Председателят на ДКСБТ определи като нормално пазарното взаимодействие. Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.
„От 20 май към момента това, което наблюдаваме като процес, е едно доста сериозно стабилизиране, независимо от многото приказки, независимо от всичко, което се изказа. Словесната спекула повлия точно обратното на пазара. Той е в едно доста стабилно състояние, но това не се дължи на приказките на един или друг, а се дължи на взаимодействието между пазарни фактори, търсенето и предлагането", посочи той.
КНСБ: Разлика до 100% между цените на едро и дребно в малката потребителска кошница
При зеленчуците и плодовете намаляват цените на доматите – с 29 стотинки, червен пипер – с 12 стотинки, зеле – с 4 стотинки, зеления пипер – с 20 стотинки. Ябъките запазват цените си от миналата седмица.
Увеличение се наблюдава при краставиците – с 24 стотинки, лимон – с 11стотинки и тиквички – с 12 стотинки, кайсия – с 8 стотинки, праскова – с 5 стотинки, диня – с 3 стотинки, картоф – с 2 стотинки, лук – с 2 стотинки и морков – 1 стотинка.
При основните хранителни стоки поскъпват свинско месо – с 10 стотинки , сирене– с 5 стотинки, прясно мляко – с 5 стотинки, фасул – с 4 стотинки, яйца – с 1 стотинка .
Стоките, които намаляват своята цена са кашкавал – с 10 стотинки, кисело мляко – с 2 стотинки, пилешко месо – с 9 стотинки, олио – с 6 стотинки, ориз – с 4 стотинки, брашно – с 2 стотинки, масло – с 1стотинка.
Пазарът на храни остава стабилен, отчитат от ДКСБТ
• В периода от 20 май до18 август цената захарта от 1,87 лв/кг е паднала на 1,83 лв/кг.
• Фасул от 4,35 лв/кг към момента струва 4,21 лв/кг.
• Оризът от 3,38 лв/кг към 20 май, към момента се търгува на 3,31 лв/кг.
• Цената на брашното от 1,54 лв/кг се увеличава на 1,55 лв/кг.
• От 3,15 лв/л олиото е поскъпнало на 3,19 лв/л.
• Яйцата от 0,34 лв/бр. са поскъпнали и се търгуват на 0,36 лв/бр.
• Кашкавал от 18,60 лв/кг към 20 май, сега струва 17,51 лв/кг.
• Сиренето от 11,40 лв/кг е поскъпнало на 11,75 лв/кг.
• Маслото от 3,17 лв. е поевтиняло на 3,11 лв за 125 грама.
• Кофичка кисело мляко от 400 грама е 1.43 лв. в началото на периода и 1.39 лв. в края
• Прясното мляко е 2.36 лв. в началото на периода 2.39 лв. в края
• Свинското месо от 10,27 лв/кг е поевтиняло на 10,05 лв/кг.
• Пилешкото месо е поскъпнало и от 6,75 лв/кг вече се търгува на 6,83 лв/кг.
• Доматите са 2.47 лв. в началото на периода и 2.18 лв. в края
• От 1,94 лв/кг краставиците са поскъпнали на 2.34 лв/кг.
• Картофът от 1,39 е поевтинял и се търгува на 0,99 лв/кг.
• Зелето от 1,70 лв/кг в началото на периода, сега се търгува на 0,83 лв/кг.
• Морковите от 1,31 са поевтинели и вече струват 1,22 лв/кг.
• Лукът от 1,36 лв/кг, към момента е 1,15 лв/кг.
• Червеният пипер от 3,27 лв/кг към 20 май, към момента е 2,62 лв/кг, а зеленият пипер от 4,32 в началото на периода, към момента е 1,75 лв/кг.
• Тиквичките от 1,30 лв/кг в началото на периода, вече се търгуват на 1,52 лв/кг.
• От 3,02 лв/кг в началото на периода, лимоните са поскъпнали и струват 4,46 лв/кг.
• Прасковите от 3,90 лв/кг са поевтинели на 3,65 лв/кг, а цената на кайсиите от 5,80 лв/кг е намаляла на 3,88 лв/кг.
• Динята от 1,25 лв/кг в началото на периода, към момента се търгува на 0,67 лв/кг.
• От 2,14 лв/кг ябълката е поскъпнала и към момента се търгува на 2,78 лв/кг.
„В момента е установено стабилизиране на пазара. При плодовете обаче има повишение на цените – преживяхме една много лоша година от гледна точка на климата – промените във времето на практика унищожиха части от реколтата от кайсии и череши”, каза в „Интервюто в Новините на NOVA” Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Според Иванов при някои продукти като захар и чушки и зеле от зеленчуците има стабилни тенденции в търсенето, както и достъпни цени. Той беше категоричен – потребителите не бива да имат тревоги относно състоянието на пазара.
„Има едно добро предлагане на всички групи продукти. При някои стоки има разлики в цените, но имаме средни цени на едро. Всеки може да види в отделни обекти по-ниски или по-високи цени – това се касае и до мащаба на търговеца”, посочи още той.
Иванов подчерта също, че наличието на нелоялни търговски практики, но също така и на неефективността във веригите на работа биха могли да доведат до оскъпяване в цените. Според него изпълнението на правилата за двойно обозначаване на цените е на добро равнище, като и търговци, и потребители вече започват да свикват с нововъведенията.Редактор: Дарина Методиева
