97 лева струва потребителската кошница. Не се наблюдава изменение спрямо миналата седмица. Това стана ясно по време на редовния брифинг на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов.

Председателят на ДКСБТ определи като нормално пазарното взаимодействие. Иванов направи седмичен обзор на ДКСБТ за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

„От 20 май към момента това, което наблюдаваме като процес, е едно доста сериозно стабилизиране, независимо от многото приказки, независимо от всичко, което се изказа. Словесната спекула повлия точно обратното на пазара. Той е в едно доста стабилно състояние, но това не се дължи на приказките на един или друг, а се дължи на взаимодействието между пазарни фактори, търсенето и предлагането", посочи той.

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на доматите – с 29 стотинки, червен пипер – с 12 стотинки, зеле – с 4 стотинки, зеления пипер – с 20 стотинки. Ябъките запазват цените си от миналата седмица.

Увеличение се наблюдава при краставиците – с 24 стотинки, лимон – с 11стотинки и тиквички – с 12 стотинки, кайсия – с 8 стотинки, праскова – с 5 стотинки, диня – с 3 стотинки, картоф – с 2 стотинки, лук – с 2 стотинки и морков – 1 стотинка.

При основните хранителни стоки поскъпват свинско месо – с 10 стотинки , сирене– с 5 стотинки, прясно мляко – с 5 стотинки, фасул – с 4 стотинки, яйца – с 1 стотинка .

Стоките, които намаляват своята цена са кашкавал – с 10 стотинки, кисело мляко – с 2 стотинки, пилешко месо – с 9 стотинки, олио – с 6 стотинки, ориз – с 4 стотинки, брашно – с 2 стотинки, масло – с 1стотинка.

• В периода от 20 май до18 август цената захарта от 1,87 лв/кг е паднала на 1,83 лв/кг.

• Фасул от 4,35 лв/кг към момента струва 4,21 лв/кг.

• Оризът от 3,38 лв/кг към 20 май, към момента се търгува на 3,31 лв/кг.

• Цената на брашното от 1,54 лв/кг се увеличава на 1,55 лв/кг.

• От 3,15 лв/л олиото е поскъпнало на 3,19 лв/л.

• Яйцата от 0,34 лв/бр. са поскъпнали и се търгуват на 0,36 лв/бр.

• Кашкавал от 18,60 лв/кг към 20 май, сега струва 17,51 лв/кг.

• Сиренето от 11,40 лв/кг е поскъпнало на 11,75 лв/кг.

• Маслото от 3,17 лв. е поевтиняло на 3,11 лв за 125 грама.

• Кофичка кисело мляко от 400 грама е 1.43 лв. в началото на периода и 1.39 лв. в края

• Прясното мляко е 2.36 лв. в началото на периода 2.39 лв. в края

• Свинското месо от 10,27 лв/кг е поевтиняло на 10,05 лв/кг.

• Пилешкото месо е поскъпнало и от 6,75 лв/кг вече се търгува на 6,83 лв/кг.

• Доматите са 2.47 лв. в началото на периода и 2.18 лв. в края

• От 1,94 лв/кг краставиците са поскъпнали на 2.34 лв/кг.

• Картофът от 1,39 е поевтинял и се търгува на 0,99 лв/кг.

• Зелето от 1,70 лв/кг в началото на периода, сега се търгува на 0,83 лв/кг.

• Морковите от 1,31 са поевтинели и вече струват 1,22 лв/кг.

• Лукът от 1,36 лв/кг, към момента е 1,15 лв/кг.

• Червеният пипер от 3,27 лв/кг към 20 май, към момента е 2,62 лв/кг, а зеленият пипер от 4,32 в началото на периода, към момента е 1,75 лв/кг.

• Тиквичките от 1,30 лв/кг в началото на периода, вече се търгуват на 1,52 лв/кг.

• От 3,02 лв/кг в началото на периода, лимоните са поскъпнали и струват 4,46 лв/кг.

• Прасковите от 3,90 лв/кг са поевтинели на 3,65 лв/кг, а цената на кайсиите от 5,80 лв/кг е намаляла на 3,88 лв/кг.

• Динята от 1,25 лв/кг в началото на периода, към момента се търгува на 0,67 лв/кг.

• От 2,14 лв/кг ябълката е поскъпнала и към момента се търгува на 2,78 лв/кг.

„В момента е установено стабилизиране на пазара. При плодовете обаче има повишение на цените – преживяхме една много лоша година от гледна точка на климата – промените във времето на практика унищожиха части от реколтата от кайсии и череши”, каза в „Интервюто в Новините на NOVA” Владимир Иванов – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Според Иванов при някои продукти като захар и чушки и зеле от зеленчуците има стабилни тенденции в търсенето, както и достъпни цени. Той беше категоричен – потребителите не бива да имат тревоги относно състоянието на пазара.

„Има едно добро предлагане на всички групи продукти. При някои стоки има разлики в цените, но имаме средни цени на едро. Всеки може да види в отделни обекти по-ниски или по-високи цени – това се касае и до мащаба на търговеца”, посочи още той.

Иванов подчерта също, че наличието на нелоялни търговски практики, но също така и на неефективността във веригите на работа биха могли да доведат до оскъпяване в цените. Според него изпълнението на правилата за двойно обозначаване на цените е на добро равнище, като и търговци, и потребители вече започват да свикват с нововъведенията.

