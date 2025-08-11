След месеци на притеснения за инфлацията, пазарът на хранителните продукти на едро в страната показва признаци на стабилност. Според последните данни на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ), през изминалата седмица няма сериозни ценови скокове, а пазарът се влияе основно от сезонни и климатични фактори.

Пазарът на храни на едро е стабилен и през последната седмица, отчитат от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг. Няма сериозни ценови скокове в хранителните продукти. Увеличение с по няколко стотинки има при домати, краставици, свинското и пилешкото месо, както и млякото.

Етикетиране в евро и лева: Двойното обозначаване на цените вече е задължително

От комисията отчитат, че за седмица са поевтинели стоки като диня, праскови, моркови, масло и кашкавал. За седмица потребителската кошница се е увеличила с 1 лев - от 97 на 98 лева, което се дължи на сезонно влияние.

„Продължава тенденцията за нормално пазарно взаимодействие, имаме пазар, който се влияе само от климатични фактори, които са си чисто пазарни. Имаме добро пазарно равновесие точно спрямо месец август. Имаме изменение в потребителската кошница с 1 лев за една седмица - от 97 на 98 лева“, обясни Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища.

„От 20 май до момента няма никаква тенденция от въвеждане на еврото, всичко е нормално и е вследствие на други фактори, но не и на еврото“, коментира Иванов.

Редактор: Мария Барабашка