Пожарът до магистрала „Тракия” между 141 и 143 км в посока гр. София е локализиран. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти. Получило се е сериозно задимяване.

На място има екипи на противопожарната служба и пътна полиция.

Заради задимяване: Километрични опашки се образуваха на магистрала „Тракия”

От Областната дирекция на МВР в Пловдив казаха, че заради задимяването в района на пожара движението било спряно за кратко. То вече е възстановено, но са се натрупали изчакващи автомобили и е натоварено в посока София.