Долна баня е домакин на първото Европейско първенство по пожароприложен спорт за мъже и жени. В него участват 200 пожарникари от 8 държави – България, Хърватия, Чехия, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна, а 40 съдии ще проверяват уменията на 16 отбора.

В състезанието ще се включи и българският отбор, който преди няколко дни спечели и първите места в Чехия. Пожароприложният спорт е съчетание от физическа подготовка, техническа сръчност и бързо мислене - качества, които са жизненоважни за всеки огнеборец. На официалната церемония по откриването ще присъстват и представители на МВР, а тя започва в 18 часа на градския стадион в Долна баня.

Редактор: Калина Петкова