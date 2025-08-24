16-дневната гореща вълна, която Испания преживя този месец, е „най-интензивната, регистрирана досега“.

Това съобщи Държавната метеорологична агенция на страната (AEMET), предаде АФП.

Предварителните данни за горещата вълна от 3 до 18 август надхвърлиха последния рекорд, поставен през юли 2022 г., и показаха средна температура с 4,6°C по-висока от предишните подобни явления, съобщи агенцията в "X".

Снимка: БГНЕС

Горещата вълна през август влоши условията в Испания, които подхраниха горските пожари, продължаващи да опустошават части от северната и западната част на страната.

Над 1100 смъртни случая в Испания са свързани с горещата вълна, според оценка на Института за здраве „Карлос III“,.

Учените твърдят, че климатичните промени водят до по-дълги, по-интензивни и по-чести горещи вълни в целия свят.

Снимка: БГНЕС

AEMET заяви, че 10-дневният период от последната гореща вълна, обхващащ 8 и 17 август, е бил горещата последователност от 10 дни, регистрирана в Испания „от поне 1950 г. насам“.

Над 1000 смъртни случая заради горещата вълна в Испания

Агенцията каза, че „е научен факт, че настоящите лета са по-горещи от тези в предишните десетилетия“.

„Не всяко лято ще бъде по-горещо от предишното, но има ясна тенденция към много по-екстремни лета. Ключово е да се адаптираме към климатичните промени и да ги смекчим“, добави тя.

Редактор: Методи Георгиев