Повече от 1100 смъртни случая в Испания се свързват с 16-дневната гореща вълна, която приключи в понеделник, съобщи във вторник Здравният институт „Карлос III“.

Три испански провинции се борят с огромни пожари, загинаха седем души (ВИДЕО)

Междувременно три провинции в Испания се борят с големи горски пожари. Извън контрол е стихията в Галисия, Кастилия и Леон и край град Касерес. На много места гражданите са принудени да гасят огъня с подръчни средства, защото броя на пожарникарите е недостатъчен.

Досега огнените стихии отнеха живота на седем души. Те избухнаха след дълга и мъчителна гореща вълна, която държи температурите над обичайните вече близо две седмици. Това лято е едно от най-тежките по отношение на горски пожари в последните 20 години.

