Въпросът кои работни места ще отнеме изкуственият интелект (AI) се превръща в неизбежна тема за бъдещето на пазара на труда. Дискусия в студиото на "Твоят ден" с участието на доц. Жюстин Томс, експерт по дигитални комуникации в НБУ, и Александър Свердлов, експерт по киберсигурност, очерта радикалните промени, които предстоят.

Вместо да застраши само професии, свързани с автоматизация, AI вече навлиза и в сфери, изискващи креативност. Според експертите, професии като реклама, журналистика, дизайн, архитектура и дори IT са изправени пред сериозна трансформация.

"Духът е изпуснат от бутилката. Не можем да спрем прогреса", заяви доц. Жюстин Томс. Според нея професиите няма да изчезнат, а по-скоро ще се адаптират към новите условия. Специалистите ще трябва да се научат да използват AI, за да автоматизират "по-механичната част от работата си" и да се фокусират върху креативния аспект.

Александър Свердлов подчерта, че скоростта на развитие е огромна, като всеки ден се появяват около 200 нови AI модела. "Професионалист, който откаже да се научи да работи с изкуствен интелект, е като човек, който отказва да използва електричество или мобилни телефони. Той ще остане назад във времето", коментира той. Според него, само около 10% от специалистите в дадена сфера ще успеят да оцелеят, ако активно използват новите инструменти, докато останалите 90% ще бъдат елиминирани.

Бъдещето на работата с AI няма да се изчерпва само със задаване на въпроси към чатботове като ChatGPT. Според Свердлов, умението за "стратегическо задаване на цели", а не просто писането на "промптове", ще бъде ключово. Той прогнозира, че до няколко години мозъчните интерфейси ще заменят мобилните телефони, което ще доведе до още по-кардинални промени.

И двамата експерти са на мнение, че образователната система трябва спешно да се адаптира. Доц. Томс посочи, че в момента училищата често гледат на използването на AI от учениците като на "преписване", вместо да ги окуражават да се научат да работят с новите технологии. "Ролята на образованието кардинално ще се промени. Знанията като такива ще станат без толкова голяма стойност, защото всеки ще има достъп до тях", обясни тя.

Въпреки предизвикателствата, България има и своите конкурентни предимства. Създаването на българския езиков модел BgGPT и дейността на института INSAIT в София са посочени като примери за сериозен напредък. Според Александър Свердлов, на Балканския полуостров няма друга държава с толкова мощна организация в тази сфера, което дава на България добро предимство.

