Заместник-шефът на Военно-апелативната прокуратура Стоян Лазаров влиза в екипа на правосъдния министър Георги Георгиев и ще е трети негов заместник.

Това стана ясно на днешното извънредно заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кадровиците разгледаха заявлението на Лазаров да бъде освободен от поста поради несъвместимост.

До момента Георги Георгиев има двама заместници – Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.