Снимка: БТА
-
Росен Желязков вдигна "жълт картон" за областния управител на Плевен
-
Политолог: Тактически предсрочни парламентарни избори преди президентските са възможни
-
Тръмп уволни член на Борда на директорите на Федералния резерв
-
Най-големият завод за барут в Европа ще се строи в България (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Глобиха турския транспортен министър за превишена скорост
-
Румен Радев: Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР
Вицепремиерът направи проверка на строителните дейности по жп линията Костенец – Септември
Днес се видя, че има „светлина в тунела“ за българските железници. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова. Караджов направи проверка на строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.
„Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни", каза Караджов.
„Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Десет такива участъка в момента са в ремонт", каза още министърът.
Снимка: БТАРедактор: Ина Григорова
Последвайте ни