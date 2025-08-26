Днес се видя, че има „светлина в тунела“ за българските железници. Това каза вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова. Караджов направи проверка на строителните дейности по железопътната линия Костенец – Септември. Преди дни приключи прокопаването на най-големия тунел в този участък.

„Направихме символично събаряне на последните сантиметри от каменната стена, която делеше двата пробива. Този тунел, до който се намираме, е с обща дължина от близо 2,5 км, като се копаеше едновременно от двете страни", каза Караджов.

„Това е един малък участък, но е от изключителна важност за българската транспортна схема, защото това е елемент от модернизацията на железопътното трасе от София до Бургас. Десет такива участъка в момента са в ремонт", каза още министърът.

Снимка: БТА

Редактор: Ина Григорова