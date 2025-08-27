Снимка: iStock
Според него на децата им липсва уютът на семейната среда
След като във вторник две малки деца избягаха от детска градина „Св. Анна“ в Сапарева баня, кметът на общината е назначил проверка по случая. Сигналът е подаден от майката на децата. След бързи издирвателни действия на полицията от Сапарева баня и Дупница, братчетата - на 4 и 6 години бяха намерени за по-малко от час в търговски обект в центъра на града.
„Назначил съм проверка по случая, но децата наистина са проблемни. Според мен им липсва уютът на семейната среда. В детската градина не липсва контрол и за първи път ни се случва подобно нещо. Това е единичен пропуск”, заяви кметът Калин Гелев.
По думите на директора на градината Цветана Гладникова инцидентът станал към 10:00 ч., докато децата играели във вътрешния двор. Старшата учителка в този момент раздавала вода на децата.
Бягство от градината: Как деца напуснаха сградата в София незабелязани?
„Най-вероятно братчетата са използвали страничния вход на сградата, предвиден за доставки на храна и материали. В детската градина в момента функционира само една сборна група с около 20-22 деца. Назначила съм вътрешна проверка по случая. Ако има установени нередности, ще действаме според закона“, подчерта Гладникова.
Още по темата гледайте във видеото.
